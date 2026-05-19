元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が１９日、都内で行われたロボット掃除機大手・ロボロック社の特別サッカーイベント「ＷｈｅｒｅｔｈｅＧｒｅａｔｅｓｔＭｅｅｔ」に、夫で元サッカー日本代表ＧＫの本並健治氏と出席した。２０１１年の女子Ｗ杯ドイツ大会で優勝経験がある丸山は「Ｗ杯優勝」を目標とする森保ジャパンを「試合ごとにどんどん強くなるチーム」と評価。自身がＷ杯のグループリーグ・メキシコ