記事ポイント2026年6月20日・21日の2日間、和歌山ビッグホエールでプリンスアイスワールド和歌山公演が開催されます市内宿泊者を対象に、抽選で出演者の直筆サイン入りパンフレットが当たるプレゼントキャンペーンを実施します公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターの商品が10%割引になる特典も設けられています プリンスアイスワールドが、2026年6月に和歌山で開催されます。会場となる和歌山ビッグホエールでは2日