19日深夜放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、先週に続いて爆笑問題・太田光が来店。若林正恭が、憧れの太田に“今だから聞きたい話”や“実現したい夢”など、聞きたいことを全部ぶつけ、普段は聞けないさまざまな本音が飛び出す。【予告動画】爆笑問題・太田光「嫌われるのはイヤ？」「まだ売れたい？」太田は「嫌われるのはイヤ？」という率直な質問に対して、「嫌に決まってんだろ！」とブ