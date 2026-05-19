できること、得意なことを埼玉県三芳町の社会福祉協議会が運営するデイサービスセンター「けやきの家」。毎週金曜のお昼過ぎになると、65歳未満で発症した「若年性認知症」のデイサービスの利用者が集まります。【写真を見る】若年性認知症の人たちが手作りパンを子ども食堂に提供。埼玉県三芳町のデイサービスデイサービスでは10年前から、夕方に開かれる「子ども食堂」に来る子供たちのため、利用者が料理を作っています。ただ、