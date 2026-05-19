韓国を訪問中の高市総理大臣は、19日午後5時前から李在明大統領とともに共同記者発表に臨み、首脳会談の成果を明らかにした。日韓首脳会談は、李大統領の故郷・安東市で開かれ、午後2時半過ぎから約40分間の少人数会合に続いて午後4時半前まで拡大会合として議論が行われた。高市総理は、自らが先月発表した「パワーアジア」＝サプライチェーン危機に直面しているアジア諸国との資源供給網協力を深化させる構想について首脳会談で