5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）のスペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』愛知・IGアリーナ（24日）公演が、全国の映画館でライブビューイングされる。それに先立って、メンバーからのコメント動画が公開された。【動画】TOMORROW X TOGETHER、ライブビューイング前にコメント動画同公演は、デビュー7周年を記念したもの。日本国内では、4都市8公演で開催す