日本経済を支える「輸出」。いま、輸出の「優等生」といわれ始めたのが日本茶です。そのお茶の包装にも中東情勢の影響が出始めました。収穫の最盛期を迎えた日本有数のお茶どころ、静岡県。杉本農園杉本芳樹さん「（Q.これがいわゆる一番茶？）そうですね、値段的にも単価が高い」日本茶はこの5年で輸出額が4倍以上に急増し、「輸出の優等生」ともいわれています。しかし、その「優等生」にも中東情勢の影響が…杉本農園杉本芳