2026年初めて最高気温が35度の猛暑日となりました。福島市では、子供たちが「暑い」といいながら、滑り台で遊ぶ様子が見られました。県内の伊達市は、全国で1番の暑さとなる35.1度を観測するなど、東北に季節外れの暑さが到来しました。群馬・前橋市では、夏のような日差しに熱せられ、ゆらゆらと揺れるかげろうが発生しました。最高気温は33.4度と、5月としては異例の3日連続で真夏日を観測しています。街の人は「子どもたち遊び