韓国の7人組グループ・BTSが、6月13日に韓国・釜山アジアド主競技場でワールドツアー『BTS WORLD TOUR “ARIRANG”』で開催する公演が、全国の映画館でライブビューイングされる。それに先立って、高陽公演を映した予告編が解禁された。【ライブ写真】約10年ぶり!？メキシコのファンと対面したBTS『BTS WORLD TOUR “ARIRANG”』は、2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー。4月9日から3日間