漫画家矢口高雄さん地方の暮らしや古里、自然、人々の喜怒哀楽を描いた漫画作品に贈る「矢口高雄マンガ文化賞」の第2回候補作品の募集が今月、始まった。昨年同賞を創設した秋田魁新報社（秋田市）が主催。商業出版された漫画作品が対象で、漫画家の東村アキコさん（宮崎県出身）や横手市増田まんが美術館（秋田県横手市）の2代目名誉館長の高橋よしひろさんら4人が選考委員を務める。刊行時期や作者の出身地は不問。募集期