◇大相撲夏場所10日目（2026年5月19日両国国技館）12場所ぶりに大関に復帰し、2場所連続優勝を狙う大関・霧島（30＝音羽山部屋）は結びで大関経験者の西前頭5枚目・正代（24＝時津風部屋）にはたき込みで敗れて2敗に後退した。立ち合い真っすぐ当たり、左ののど輪で攻勢に出たが、回り込まれてはたかれ、土俵に手をついた。9日目の若元春戦で土俵の外に転落した際に額から流血。この日は額に大きな絆創膏（ばんそうこう