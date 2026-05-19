経済同友会は19日、国が進める公立中学校の部活動の地域展開（地域移行）で早急に取り組むべき四つの対策として、企業の継続的な関与を促す税制措置やスポーツ振興くじの収益を財源とした助成金の強化、保護者や生徒とのコミュニケーションの徹底、国による財政支援の充実を提言した。提言は財源確保が最重要課題と明記。税制措置では、企業版ふるさと納税の拡充や、指導者派遣といった活動支援に要した費用を法人税から控除す