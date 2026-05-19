１９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比１１銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円０３〜０５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１７銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８５円０２〜０６銭で大方の取引を終えた。