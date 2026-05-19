演歌歌手の大江裕（36）が19日、都内で新曲「あばよさよなら/女の夜汽車」の発売を記念したライブを行った。3年ぶりに師匠の北島三郎（89）から提供された曲で「いつになってもレコーディングは緊張します」と尊敬の念を明かした。報道陣から話し方などが北島に似てきたと指摘され、うれしそうな様子。北島からは「俺の姿を見て勉強しろ」と言われており「先生に似てますねと言われるとすごくうれしい。そう言っていただけて