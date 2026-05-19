◇MLB パドレス1-0ドジャース(日本時間19日、ペトコ・パーク)ドジャースのロバーツ監督が7回107球の力投を終えた山本由伸投手について語りました。山本投手は初回にソロホームランを被弾するものの、2回4回6回と三者凡退に抑える好投。7回107球を投げ、3安打(1本塁打ふくむ)、8奪三振、2四球、1失点。しかし打線の援護はもらえず山本投手に4敗目がつきました。ここまで9先発で３勝4敗、防御率3.32としています。試合後ロバーツ監督