犬にも「悪知恵」はある？よく見られる例 犬にも、人間のように悪知恵を働かせているように見えることがありますよね。犬は高い学習能力と観察眼を持っているため、「一本取られた！」という気持ちになる飼い主さんも少なくはないようです。 そんな犬の悪知恵は悪意のあるようなものではなく、あくまでも自分の望む結果につなげるための行動のひとつにすぎません。ここでは、よく見られる例とともに、犬の悪知恵について