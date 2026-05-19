初めて靴を履いたわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で224万1000回再生を突破し、「ぎこちなくてかわいい」「史上初の犬タップダンサーw」「覚悟決めてるの笑った」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：初めて『靴』を履いた犬→動かないので『こっちまでおいで』と呼んだ結果…思わず笑う『歩き方』】 初めての靴にフリーズ！？ Instagramアカウント