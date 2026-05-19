大雨による冠水被害を想定した訓練が北秋田市の小学校で行われました。参加した児童が、警察官とともに命を守るための行動を確認しました。訓練は、梅雨の時季を前に防災への意識を高めてもらおうと北秋田警察署が企画しました。参加したのは鷹巣東小学校の全校児童65人です。訓練前の点呼「警備課長に注目！（敬礼）」まずは警察官だけで、訓練を行いました。中心となったのは災害が発生した際、実際に現場へ駆け付ける、若手の警