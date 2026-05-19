飼い主さんのMacBookについているAppleマーク。それを見たわんこが「どうしても食べたい」と予想外の行動をとり……。TikTokにその激しい攻防戦が投稿されると、記事執筆時点で215万回以上も再生されており、「めーーーーちゃ可愛くておもしろいww」「短い足で頑張ってるの可愛すぎ」といった声が寄せられました！ 【動画：『マジでやめて』MacBookをいじっていたら、犬が『Appleマークを