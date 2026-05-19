いぶりがっこを使ったバーガーなどを提供するキッチンカーが先月から横手市を拠点に活動を始めました。運営しているのは横手市と湯沢市出身のいずれも31歳の男性3人です。一度は県外に就職したものの、それぞれふるさとに戻り、協力して事業を始めたばかりの3人を追いました。岩手との県境にある横手市山内。いぶりがっこづくり初心者の男性がいます。「（いぶりがっこを切る）甘いかも。おいしい。」「明らかに