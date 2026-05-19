5月14日午後0時半すぎ、新潟市中央区の国道8号・新潟バイパスで乗用車が単独で事故を起こし運転していた非番の警察官が死亡しました。その後の調べで警察官の死因は病死と判明しました。事故があったのは中央区神道寺2丁目の新潟バイパス・桜木ICから新発田方向に向かう道路上です。運転していたのはこの日非番だった県警の警察官の男性（45）です。男性が運転する乗用車は片側3車線の新潟バイパスで、中央分離帯のガードレ&