バスケットボール、秋田ノーザンハピネッツの選手が大仙市の高校生とサキホコレの田植えを行いました。収穫の時期には新たなシーズンの開幕を迎えるハピネッツ。参加した選手は泥まみれになりながら秋の豊作と、チームの飛躍を願いました。サキホコレの田植えを行ったのは、大仙市の大曲農業高校の1年生147人と、秋田ノーザンハピネッツの岩屋頼選手と堀田尚秀選手です。選手2人「このへん？」「え&