ブリーダーさんが3匹の赤ちゃん犬を見守っていたら、次々に甘えにきて…？赤ちゃん犬たちがお膝を取り合う光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万4000回再生を突破しています。 【動画：人間が好きすぎる『生後35日の子犬たち』→座っていたら、みんなで近づいてきて…尊すぎる『膝の上を取り合う光景』】 人間が大好きな赤ちゃん犬たち YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」には、柴犬専門犬舎「武蔵照陽