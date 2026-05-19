19日の県内は気温が上昇し各地で2日連続の「真夏日」となっています。19日午後3時現在、新潟市秋葉区新津では平年より10℃高い32.6℃、新潟市西蒲区巻で31.1℃、魚沼市小出で31.0℃など県内9地点で日中の最高気温が30℃以上の「真夏日」となっています。7月中・下旬並みの暑さとなっているところが多く県内に28ある観測地点のうち15地点でことし最高の気温となっています。こうした中、県は「高温に伴う農作物等の管理対策」を示し