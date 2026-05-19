県が物価高騰対策として発行した「秋田県プレミアムチケット」が19日に完売しました。一方、宿泊料金を割り引くキャンペーンは受け付け開始から1週間で、すでに7割が利用されています。秋田県プレミアムチケットは6,000円分の利用券を5,000円で販売するもので、紙と電子あわせて100万セットが用意されました。紙チケットは先月8日に完売していて、県は19日に電子チケットも完売したと発表しました。使用期限は今年10月30日ま