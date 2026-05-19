『MOTHER2 ギーグの逆襲』をテーマにした「一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾」が、6月6日より順次発売されることが発表された。価格は1回790円（税込）で、ローソンやNintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなどで取り扱われる。 【画像あり】ゲームに登場していたドット絵やセリフがグッズにラインナップ一覧 あわせて、6月4日からは「生活のたのしみ展20