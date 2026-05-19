俳優・土屋太鳳の公式Instagramが更新され、京都市右京区の車折神社で行われた神事に大使として参加した際のオフショットが公開された。 参考：山粼賢人×土屋太鳳、“けんたお”のリスペクトし合える関係性「いるだけで頼もしすぎる存在」 投稿された写真には、紺地に白の唐草文様があしらわれた着物に、社紋入りの扇を手にした土屋の姿が収められている。青空の下、新緑を背にして両袖を広げてみせるカットや、朱