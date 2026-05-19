LIBERNOVO HK CO., LIMITED（以下、LiberNovo）が、電動ワークチェア「LiberNovo（リベルノヴォ）」の新型モデル3機種を含む新製品体験会を、5月29日から5月30日までの期間限定で開催することが発表された。 【画像あり】今回体験できる新型モデル3種の外観 会場はOPENBASE SHIBUYA 1F（東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング 1F）。開催時間は5月29日が17:00から20:00、5月30日が10:00から20:00となってい