MOONDROPは、オープンワールドアクションRPG『鳴潮（Wuthering Waves）』とコラボレーションしたハイブリッドデュアルドライバー搭載のHi-Fi音質イヤーカフイヤホン「U.C.T.S.」を、5月19日に発売する。価格は10,800円（税込）。 【画像あり】「漂泊者」をイメージした本体・コラボ限定特典 「U.C.T.S.」は、ゲーム設定に着想を得た回転式充電ケースを採用し、各部品のディ