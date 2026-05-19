テスコム電機は、サロン専売ブランド『Nobby（ノビー）』より、スリム＆薄型ヘッドを採用したヘアアイロン「アレンジアイロン NS340A-W」を5月中旬に発売することを発表した。本製品はサロン専売品となるが、全国の美容室サロンを通じて一般購入も可能。 【画像あり】スリム設計で取り回ししやすい電源コードが確認できる外観 独自開発の「シルキースムースコーティング」を施したスリムプレ&