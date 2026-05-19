久野知美が著者を務める『阪急電鉄とファン大研究読本』が、5月18日にカンゼンより発売される。 【写真】スペシャル鼎談「ここがすごいよ！阪急」 本書は、久野が手がける鉄道本シリーズの第6弾。阪急電鉄の全面協力のもと、関西私鉄でひときわ特別な存在感を放つ阪急のブランド力をマニアックに掘り下げる一冊となる。これまでに『鉄道とファン大研究読本』『京急とファン大研究読本』『東京メトロとファン大研究読本