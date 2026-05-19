カメラマン・赤木真二による写真集『海外サッカーの世界』が、5月18日に刊行されることが発表された。 【写真】UEFAチャンピオンズリーグ決勝の名場面を振り返り 本書は、1982年スペイン・ワールドカップ以来、長年にわたり世界のサッカーシーンを撮影してきた赤木真二による写真と文章で構成される一冊。セリエAの絶頂期、プレミアリーグの勃興、La Ligaの煌めき、ブンデスリー