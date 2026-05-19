人気スナック「じゃがりこ」の発売30周年を記念した公式ブランドムック『Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK』が、2026年5月19日に宝島社より発売された。 【写真】「じゃがりこ」本物そっくりのポーチ/a> 本誌は、2022年に発売された前作に続く公式ブランドムックで、本物そっくりのポーチが付属する。定番のサラダのパッケージと形状を再現し、レギュラーサイズの「じゃがりこ