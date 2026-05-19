瀬戸内地方は高気圧に覆われて、全域で晴れています。19日夜も晴れるでしょう。 ただ、20日は前線や湿った空気の影響で雲が広がり、断続的に雨が降る見込みです。朝の最低気温は岡山で18度、津山で15度、高松で19度でしょう。19日朝よりもやや気温が高くなります。日中の最高気温は岡山で25度、津山で24度、高松で26度の予想です。19日よりも大幅に低い気温になります。日ごとの寒暖差が大きくなるため、服装選びに注意してくださ