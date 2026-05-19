LDH所属のボーイズグループ・THE JET BOY BANGERZが5月22日発売の『ViVi』2026年7・8月合併号に登場する。 【写真】THE JET BOY BANGERZが『ViVi』表紙に登場 本特集ではデビュー3年目を迎えた10人を独占取材。「＃これがTJBBです」をテーマに、グループの“オモテ面”と“ウラ面”の両方を切り取った。先行公開カットに加え、誌面では抜群の身体能力を活かしたポーズや、メンバー