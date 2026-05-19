自身に好意を寄せている知人男性から現金60万円あまりをだまし取ったとして、住居不定・無職の女（21）が逮捕されました。 警察によりますと、女（21）は岡山県玉野市の会社員の男性（32）に、風俗店の寮費や借金返済の名目などで現金をだまし取ろうと考え、昨年（2025年）1月13日、男性に対してSNSで「店に寮費などを払えないと言ったら警察に行かれて長くなった。23万4560円。助けてほしい」「どん底に落ちて、そんな中で男性（