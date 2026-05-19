今年11月に開催される「おかやまマラソン2026」の一般枠のランナー募集が、きのう（18日）締め切られました。これまでの応募者数は約3万4千人で、現時点では過去2番目に多くなっています。 おかやまマラソン2026のランナーの募集は、きのうまでに岡山市民県民優先枠と一般枠が締め切られています。実行委員会によりますと、今年のフルマラソンには定員1万4800人のところ3万741人が応募。 また定員1400人のファンラン