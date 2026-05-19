任天堂専門誌『Nintendo DREAM（ニンテンドードリーム）』2026年7月号が、5月21日に発売される。 【写真】33曲を収録したゲームミュージックCD 今号の付録は、Nintendo Switch 2／Switchのゲーム13タイトルから33曲を収録したコンピレーションCD。初音源化曲を多数含み、収録時間は約74分にわたる。誌面では付録CD連動特集「とことん楽しむゲームミュージック」として、収