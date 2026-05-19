今年2月の衆院選で、最大で2倍以上の一票の格差は憲法違反などと、四国の有権者が選挙の無効を訴えた裁判です。高松高裁は「合憲」と判断し、原告の請求を棄却しました。 今年2月の衆院選における「一票の格差」をめぐっては、弁護士らのグループが全国14の高裁や高裁支部に訴えを起こしています。 高松高裁で原告は、最も有権者数が少ない鳥取1区に対して、香川県の小選挙区では一票の価値が0.718～0.964票だったと