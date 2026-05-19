神戸在住の作家・権藤将輝による長編小説『BAR90's 90年代J-POPで人生を再起動する夜』のペーパーバック版が、5月24日に一般社団法人舫知社より発売される。 【写真】『BAR90's 90年代J-POPで人生を再起動する夜』書影" 本作は、90年代J-POPをモチーフに“挫折”と“再生”を描く長編小説である。人生に行き詰まり、傷つき、居場所を失った人々が、不思議な力を持つバーテンダーによって“90