Yeogi Eoddae Company（ヨギオテカンパニー）は、Loco Partnersを買収する。Loco Partnersは、宿泊予約サービス「Relux（リラックス）」を運営している。2017年にKDDIが株式を取得し、連結子会社となっていた。ヨギオテカンパニーは、2015年9月に設立。韓国でオンライン旅行予約サービス「ヨギオテ」を運営している。アプリダウンロード数は5,000万人を超え、2025年度の取扱高は2,700億円、営業利益は約77億円。日本の宿泊施設は20