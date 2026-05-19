山形県酒田市によりますときょう午前６時前、酒田市坂野辺新田八幡神社付近でクマを目撃したと付近住民から通報がありました。 クマは１頭で、体長１メートルほどとみられています。 また、けさ午前７時ごろ、鶴岡市添川（そえがわ）の道路上でもクマの目撃がありました。クマは体長１．２メートルほどで、南の方へ逃げて行ったということです。 クマはこのほか、最上町と大石田町でも目撃されています。