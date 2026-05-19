山形県酒田市の小学校では子どもたちが昔ながらの田植えに挑戦しました。伝統衣装に手作業での田植え。子どもたちはどのように感じたのでしょうか。 【写真を見る】「昔の人の大変さを知りました」児童が伝統衣装を着て昔ながらの田植えに挑戦泥まみれで苦戦する姿も（山形・酒田市） 男子が身に着けているのは「すげがさ」。女子が身に着けているのは「はんこたんな」に「かすり」と呼ばれる伝統衣装です。 酒田市の南平田小