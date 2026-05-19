きょうは、山形県内２２の観測地点のうち１０地点で最高気温を更新し、１０地点で真夏日となりました。 こうした中、きょう午前１１時半ごろ山形市の女子児童が熱中症の疑いで病院に搬送されました。児童は、学校のグラウンドで運動中に体調を崩したということです。症状は中等症とみられています。 あすはきょうよりも気温が下がる見込みですが、３０度を超えるところもありそうです。熱中症など体調管理にお気をつけください。