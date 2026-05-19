エシロールルックスオティカとMetaは、AIグラス「Ray-Ban Meta（Gen 2）」と「Oakley Meta」を5月21日から日本で発売すると発表した。価格は7万7300円～。 Ray-Ban Meta（Gen 2） Ray-Ban Meta（Gen 2）には、1200万画素の超広角カメラが搭載され、高解像度の写真撮影や3K Ultra HDの動画撮影ができる。最大8時間駆動するバッテリーが内蔵され、周囲の音を遮断しないオープンイヤースピ&