札幌・中央警察署は2026年5月19日、札幌市豊平区に住む無職の男（33）を威力業務妨害の疑いで逮捕しました。男は2026年2月23日午後11時半ごろ、札幌市中央区の地下鉄南北線大通駅で線路に侵入し、業務を妨害した疑いがもたれています。警察によりますと、男は真駒内方面行きのホームから安全用の柵を乗り越えて線路を渡り、麻生方面行きのホームによじ登って逃走したということです。この影響で、南北線の列車8本が停