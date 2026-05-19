指定薬物を使用したとして有罪判決を受けた元カープの羽月被告の事件を巡り、捜査の過程で複数の選手に尿検査が実施されていたことが分かりました。羽月隆太郎被告は、2025年12月、当時の自宅で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、拘禁刑1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡されました。羽月被告は裁判で、「周囲に吸っているカープ選手がいた」と話していましたが、捜