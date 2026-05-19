19日午前、福山市で車の中から、年齢や性別が分からない1人の焼死体が見つかりました。一緒にいた40代の男性もケガをしています。遺体が見つかったのは、福山市駅家町の蛇円山（じゃえんざん）広場です。警察によると19日午前10時20分ごろ、登山中の目撃者から「車が燃えていた」と通報がありました。その後、かけつけた警察官が、全焼した軽乗用車の中から1人の焼死体を発見。年齢や性別は分かっていませんが、子どもではな