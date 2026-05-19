冬のイメージが強いタラを春にもおいしく味わってもらう取り組みが、北海道白糠町で始まりました。傷みが早いタラを鮮度を保ったまま食べてもらうのが狙いです。（白糠町棚野孝夫町長）「おいしい」「金のたらプロジェクト」と名付けられた、春に獲れる白糠町のマダラ。船の上での血抜きや輸送時間を短縮することで、傷みの早いタラを鮮度を保ったまま味わってもらうのが狙いです。 タラしゃぶや寿司などが振る舞われ