佐々木の好投を現地メディアも手放しで評価した(C)Getty Images今季8度目の登板で最高のパフォーマンスを見せつけた。ドジャースの佐々木朗希が現地時間5月17日のエンゼルス戦で7回を投げ被安打4、1失点の内容で2勝目をマークした。課題だった制球面もこの日は大きく乱れることなく、無四球でメジャー移籍後最長イニングを投げ切っている。ドジャースは2日連続2桁得点を挙げ10-1で勝利。打線も佐々木に十分な援護を与え、力投